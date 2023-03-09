ABD basınında Kızılelma övgüsü

ABD merkezli dergi Insider'da, özellikle silahlı insansız hava aracı üretiminde "güç merkezi" olarak tanımlanan Türk savunma sanayiindeki hızlı yükselişe dikkat çekildi. Türkiye'nin, yalnızca silahlı insansız hava araçları SİHA'da, 2021 yılına göre yüzde 80'lik artışla 871 milyon dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi. İlk insansız muharip savaş jeti Kızılelma'nın süpersonik hıza ulaşacağı belirtildi. Analizde SİHA'ların inebileceği TCG Anadolu'da yapılacak düzenleme ile bu gemiye "Kızlelma"nın da güvenle iniş yapabileceği belirtildi.