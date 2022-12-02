ABD basınında Türkiye itirafı! ’Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!’

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMIYOR"

Analizde, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'ya gitti." ifadeleri kullanıldı. Üst düzey ABD yetkililerinin adeta birbiriyle yarış haline girerek Türkiye'yi operasyonlardan vazgeçirme çabası, bu satırlarla gözler önüne serildi.

Daha önce de yapılan benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna vurgu yapıldı.

Analizde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy'un ifadelerine de yer verildi. Terör örgütünün paravan kuruluşu SDG için "ortağımız" ifadesini kullanan Mulroy, "Türkiye'nin tabii ki kendisini savunma hakkı var. Ancak ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir." yorumunda bulundu.