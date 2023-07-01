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Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray'da görüşecek
Giriş Tarihi: 1.7.2023 20:26

ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacağı açıklandı. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin sürecin ele alınması bekleniyor.

AA
ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray’da görüşecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ABD ile İsveç arasındaki yakın bağları daha da güçlendirmek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "iki ülke arasında büyüyen güvenlik işbirliğinin gözden geçirileceği, İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerinin yeniden teyit edileceği" belirtildi.

Jean-Pierre, ziyaret kapsamında iki liderin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme taahhütleri ve Çin'e karşı geliştirilen Trans-Atlantik koordinasyonu hakkında da fikir alışverişinde bulunacakları bilgisini verdi.

Görüşmede, iklim değişikliğinin yanı sıra yeni ve gelişmekte olan teknolojileri ele alma konusundaki işbirliğinin de gündeme geleceği kaydedildi.

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ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray'da görüşecek
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