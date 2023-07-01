ABD Başkanı Biden, İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray’da görüşecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ABD ile İsveç arasındaki yakın bağları daha da güçlendirmek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "iki ülke arasında büyüyen güvenlik işbirliğinin gözden geçirileceği, İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerinin yeniden teyit edileceği" belirtildi.

Jean-Pierre, ziyaret kapsamında iki liderin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme taahhütleri ve Çin'e karşı geliştirilen Trans-Atlantik koordinasyonu hakkında da fikir alışverişinde bulunacakları bilgisini verdi.

Görüşmede, iklim değişikliğinin yanı sıra yeni ve gelişmekte olan teknolojileri ele alma konusundaki işbirliğinin de gündeme geleceği kaydedildi.