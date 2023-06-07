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Giriş Tarihi: 7.6.2023 21:48

ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

AA
ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 12 Haziran'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i ağırlayacağını duyurdu.

Biden ile Stoltenberg'in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarını görüşeceklerini aktaran Jean-Pierre, liderlerin NATO müttefiklerinin caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmenin yanı sıra ortaklıklarını derinleştirme çalışmalarını da görüşeceğini kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Stoltenberg'in NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği desteği de ele alacaklarını bildirdi.

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ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri ile görüşecek
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