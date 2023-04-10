ABD Başkanı Biden: Yeniden aday olmayı planlıyorum

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Biden'ın görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte aday olması bekleniyor.

NBC News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın adaylık konusunda kararını verdiğini ifade ederek, "Karar kısmı bitti, ancak zaten karar vermiş olduğu şeyi açıklamak zorunda olduğu baskısına kızıyor" dedi.