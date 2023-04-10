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Giriş Tarihi: 10.4.2023 23:21 Son Güncelleme: 10.4.2023 23:22

ABD Başkanı Biden: Yeniden aday olmayı planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını açıkladı. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Biden’ın görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte aday olması bekleniyor

İHA
ABD Başkanı Biden: Yeniden aday olmayı planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışında yeniden aday olabilir. Biden, NBC News'in Today adlı programına verdiği röportajda, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını açıklayarak, "Aday olmayı planlıyorum. Ama henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Biden'ın görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte aday olması bekleniyor.

NBC News'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın adaylık konusunda kararını verdiğini ifade ederek, "Karar kısmı bitti, ancak zaten karar vermiş olduğu şeyi açıklamak zorunda olduğu baskısına kızıyor" dedi.

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ABD Başkanı Biden: Yeniden aday olmayı planlıyorum
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