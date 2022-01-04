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Giriş Tarihi: 4.1.2022 20:29 Son Güncelleme: 4.1.2022 20:48

ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Destek vermeyenlerin oranı rekor seviyede

AA
ABD Başkanı Biden’a büyük şok! Destek vermeyenlerin oranı rekor seviyede

Yaptığı açıklamalar ve imza attığı gaflarla adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden büyük bir şok yaşıyor. ABD'de yapılan "halk desteği anketlerinde", Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.

Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı. Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi.

HER ANKETTE DAHA DA KAN KAYBETTİ

Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.

BİDEN EKONOMİ VE KOVİD-19'DA SINIFTA KALIYOR

Ankete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve Kovid-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de Kovid-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.

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ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Destek vermeyenlerin oranı rekor seviyede
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