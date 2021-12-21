ABD Başkanı duyurdu: En yeni Biden ile tanışın



"EN YENİ BIDEN İLE TANIŞIN"



Sosyal medya hesabından yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, "En yeni Biden ile tanışın" ifadelerine yer verdi. Biden'ın ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttüğü gerekçesiyle, köpeğe Commander (komutan) isminin verildiği iddia edilirken, köpeğin Biden'a ailesi tarafından hediye edildiği de düşünülüyor.