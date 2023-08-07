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Giriş Tarihi: 7.8.2023 21:04

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Suudi Arabistan'daki Ukrayna konulu toplantı ve uzun vadeli güvenlik düzenlemelerini görüştü.

AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Blinken'ın Kuleba ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İkilinin, Ukrayna'nın karşı saldırısındaki gelişmeleri ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Ukrayna'da "adil ve kalıcı bir barış hakkında yapılan son görüşmeleri" ele aldıklarını aktaran Miller, iki ülke arasındaki uzun vadeli güvenlik düzenlemelerini de görüştüklerini kaydetti.

Miller, görüşmede Blinken'ın, ABD'nin, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'nın savunmasına desteğinin yanı sıra güçlü bir Ukrayna ordusu ve hesap verebilir savunma kurumlarına verdiği desteği yeniden teyit ettiğini bildirdi.

Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere 5-6 Ağustos'ta Türkiye dahil farklı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmiş, toplantıda "istişarelerin devam etmesi" yönünde uzlaşı sağlanmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba telefonda görüştü
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