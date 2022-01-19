ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e iniş yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni geldi ve muhteşem ABD Kiev Büyükelçiliği meslektaşlarımız tarafından karşılandı. Blinken bugün ilerleyen saatlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelerek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yineleyecek" dedi.
DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Dana önce, görüşmeyle ilgili açıklama yapılarak Washington'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğinin vurgulanacağı söylenmişti.
YARIN ALMANYA'DA
Blinken yarın ise Almanya'nın başkenti Berlin'e geçerek burada Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlıklarının yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunu engellemek için ortak çabaların ele alınacağı ifade edildi.