ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e iniş yaptı

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Dana önce, görüşmeyle ilgili açıklama yapılarak Washington'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğinin vurgulanacağı söylenmişti.

YARIN ALMANYA'DA

Blinken yarın ise Almanya'nın başkenti Berlin'e geçerek burada Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlıklarının yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunu engellemek için ortak çabaların ele alınacağı ifade edildi.