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Giriş Tarihi: 29.4.2024 22:10 Son Güncelleme: 29.4.2024 22:11

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Prens Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. Görüşmede Blinken'ın, acil bir ateşkese varılmasının ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Prens Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

"GAZZE'DEKİ ÇATIŞMANIN DAHA FAZLA YAYILMASI ÖNLENMELİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılması, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak acil bir ateşkese varılmasının ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

KALICI BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİK

Açıklamada, "Bakan ve Veliaht Prens, bölge ülkeleri arasında daha fazla entegrasyon ve ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele aldılar." denildi.

Açıklamada, ayrıca Blinken ve Salman'ın Kızıldeniz'deki saldırıları da ele aldıkları belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Prens Selman ile görüştü
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