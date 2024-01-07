ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ürdün’ün ardından Katar’a gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından Orta Doğu turunun dördüncü durağı olan Katar'a geldi. Blinken, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların ele alınması beklenirken, Bakan Blinken ve Bakan Al Thani'nin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Blinken, Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaret edecek.