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Giriş Tarihi: 7.3.2023

ABD elçisinden izahat istendi

ABD elçisinden izahat istendi
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet" yanıtını vermişti. ANKARA
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ABD elçisinden izahat istendi
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