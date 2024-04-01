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Giriş Tarihi: 1.4.2024 09:56

ABD, Gazze'nin kuzeyine 27 binden fazla öğüne denk gelen gıda yardımını havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 27 bin 600'ün üstünde öğün ve 25 bin 900 şişe su insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

AA
ABD, Gazze’nin kuzeyine 27 binden fazla öğüne denk gelen gıda yardımını havadan indirdi

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 14.17'de havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Operasyonda 27 bin 600'den fazla öğüne tekabül eden gıda ve 25 bin 900 şişe su yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, havadan insani yardımların devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM, daha önce de Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortak operasyon kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük insani yardımı havadan indirdiklerini duyurmuştu.

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ABD, Gazze'nin kuzeyine 27 binden fazla öğüne denk gelen gıda yardımını havadan indirdi
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