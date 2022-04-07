ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Donbas uyarısı

AUSTİN: DONBAS BÖLGESİNDEKİ SALDIRILAR İÇİN UKRAYNA'YA İSTİHBARAT DESTEĞİ VERİYORUZ

Savunma Bakanı Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya silah ve ekipman desteğinin yanı sıra istihbarat paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Bu istihbarat paylaşımların Donbas bölgesindeki saldırı operasyonları için de yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, "Onlara Donbas bölgesinde operasyon düzenlemeleri için istihbarat veriyoruz." dedi.

Austin, ABD ordusuna istihbarat paylaşımı konusundaki talimatları güncellediklerini çünkü mevcut talimatların saldırı operasyonları konusunda yeterince açık olmadığını söyledi.

ÇİN UKRAYNA'DAN DERS ALMIŞTIR

Çin'in Tayvan'a olası bir müdahalesi ve ABD'nin buna ne yanıt vereceği de oturumda iki yetkiliye soruldu.

Milley, Tayvan'ın en iyi Tayvanlılar tarafından savunulabileceğini ve ABD'nin de tıpkı Ukrayna'ya yaptığı gibi Tayvan'a da destek verebileceğini söyledi.

Orgeneral Milley, "Tayvan Boğazlarını geçmek ve orada milyonlarca insan varken Tayvan adasına, Tayvan'ın dağlık arazisi ve Taipei şehrine amfibi saldırısı yürütmek kolay değil. Tayvan savunulabilir bir adadır. Sadece Tayvanlılara kendilerini biraz daha iyi savunmaları için onlara yardım etmemiz gerekir." değerlendirmesini yaptı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINI DESTEKLEMİYORUM

ABD yönetimi ile İran arasında nükleer konusundaki müzakerelerin bir parçası olarak İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücünün yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik tartışma da gündeme geldi.

Austin müzakereler konusunda yorum yapmamakta ısrar ederken Milley, "Benim şahsi görüşüm, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü bir terör örgütüdür ve yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasını desteklemiyorum." diye konuştu.