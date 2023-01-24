ABD Hazine Bakanlığından borç limitini aşmamak için yeni önlem

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı. Hazine Bakanlığının borç limitiyle ilgili olarak yaptığı işlemlerden McCarthy'yi haberdar etmek için kendisine yazdığını belirten Yellen, borç limiti nedeniyle dün itibarıyla Federal Çalışan Emeklilik Sisteminin bir parçası olan Tasarruf Fonu'nun Devlet Menkul Kıymet Yatırım Fonu'na tam olarak yatırım yapılamadığını ifade etti.

"DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Yellen, söz konusu fona yönelik yatırımları düzenleyen tüzüğün, Hazine Bakanına yasal borç limitini aşmamak için fona yatırımı askıya alma yetkisini verdiğini kaydederek, seleflerinin de benzer koşullarda aynı eylemi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yasaya göre, borç limitinin artırılması veya askıya alınması halinde fonun tamamlanacağını vurgulayan Yellen, federal emekliler ve çalışanların bu eylemden etkilenmeyeceğini kaydetti.

Yellen, "Kongreyi ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.