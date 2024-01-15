ABD heyetinden Tayvan-Çin gerilimi ertesi kritik hamle

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD heyeti, Ada'nın görevdeki lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lideri Lai Ching-te ile bir araya geldi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 13 Ocak'ta yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Ada'ya ziyarette bulunan ABD heyeti, görüşmelerde "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için birlikte çalışmayı sürdürme" mesajı verdi.

Heyet, Ada'nın görevdeki lideri Tsai ile yeni seçilen lideri Lai ve yardımcılığına seçilen Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim ile görüştü. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in yer aldığı heyete ABD'nin fiili temsilciliği niteliğindeki Tayvan Amerikan Enstitüsünün Washington'da görev yapan Başkanı Laura Rosenberger eşlik etti.

Tsai, heyetle görüşmesinde ziyaretin ABD'nin Tayvan demokrasisine desteğini gösterdiğini ve ABD ile ülkesi arasındaki yakın ilişkinin kanıtı olduğunu belirtti. Lai de Tsai'nin kurduğu temel üzerinde Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumayı sürdüreceklerini vurgulayarak, ABD'nin Tayvan'ı desteklemeye devam etmesini ve ikili işbirliğini derinleştirmesini umduklarını dile getirdi.