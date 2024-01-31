ABD için flaş saldırı kararı! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurdu.

"GAZZE HALKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Tugayları'nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek kararı aldığını belirterek, "Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bizim dostlarımız, Irak ve Suriye'deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskı ve tırmanmaya karşı çıktılar" denildi.