ABD ile ilişkilerde yeni aşama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmelerinin ardından verdikleri talimatla kurulan Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının bir sonraki toplantısı Washington'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 7-8 Mart'ta ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebi, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, savunma sanayii alanında atılması gereken adımlar ve ortak savunma sanayii projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması masada olacak. Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde FETÖ ve PKK-YPG ile mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek. ABD'li yetkililer de toplantıya ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz. Rus dışı gaz ihracatının artırılması dahil. Enerji işbirliği konusunda önemli bir potansiyel var. Önümüzdeki haftalarda enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız. Bu özel bir ikili mekanizma" dedi.