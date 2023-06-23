ABD ile ‘pozitif ajanda’ dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesinde Biden'ın talebiyle kararlaştırılan Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısı dün Washington'da düzenlendi. Bakanlıktan toplantı öncesinde yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD'li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi. Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.İkili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantı "Somut ve sonuç odaklı" olarak planlandı. Toplantıda NATO'ya İsveç'in üyelik başvurusu, Ukrayna savaşı ve Kafkasya'daki gelişmeler, Türkiye'nin F-16 alım talebi, Suriye'deki son durum, terörle mücadelede işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak üzere atılan ve atılması planlanan adımlar, iki ülke halkları arasındaki etkileşim ve potansiyel işbirliği alanlarına ilişkin müzakerelerde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmesinin ertesine gelen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması İstişare Toplantıları ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.