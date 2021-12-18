ABD, İngiltere ve Avustralya’dan kritik görüşme! Nükleer denizaltı adımı atıldı

ABD, İngiltere ve Avustralya heyetleri, eylülde kurulan AUKUS'un yönetişim yapısının parçası olan Üçlü Ortak Yönlendirme Grubu ve Gelişmiş Kabiliyetler Ortak Yönlendirme Grubu toplantıları kapsamında 9 ve 14 Aralık'ta Pentagon'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantıların verimli geçtiği ve katılımcıların uygulamada olumlu gidişatı sürdürmek için atılacak sonraki adımları belirledikleri bildirildi.