ABD, İran’ın saldırıları önceden haber verdiği iddialarını reddetti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail-İran gerilimine ve ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, saldırının ardından Washington-Tahran hattında doğal olarak karşılıklı mesajlaşmaların olduğunu ancak saldırıdan önce İranlıların ABD tarafına saldırıyla ilgili herhangi bir uyarıda bulunmadığını belirtti.

"İranlıların bu saldırıda aslında başarısız olmayı amaçladıkları ve bu utanç verici başarısızlığın aslında tasarlanmış olduğu yönünde haberler görüyorum. Aynı haberler, İsrail'in saldırıya hazırlanmasına ve potansiyel zararı sınırlandırmasına yardımcı olmak için İranlıların bize önceden haber verdiğini söylüyor. Bunlar kategorik olarak yanlıştır." şeklinde konuşan Kirby, İran'ın ABD'ye bu saldırıyı haber verdiği iddialarının "gülünç" olduğunu ifade etti.