ABD lideri Biden, Ukrayna büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink'i, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdi. Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için Biden'ın adayını açıkladı.

UZUN YILLARDIR ÜST DÜZEY GÖREVDE

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığında uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği bildirildi.

SENATO'NUN ONAYI GEREKİYOR

Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

KIEV'E DÖNÜYORLAR

Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.