ABD medyası duyurdu! Çin ve Rusya haftalar içinde harekete geçecek!

KRİTİK BULUŞMANIN TARİHİ VERİLDİ

Doğu'da Çin, Kuzey Kore ve İran'la ortak bir zeminde buluşmak için görüşmelerde bulunan Rusya ile ilgili bir iddia, ortalığı karıştırdı.

ABD'nin en saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya ve Çin'in yakın zamanda önemli bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. WSJ, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Xi Jinping'in eylül ayında bir araya geleceğini iddia etti.