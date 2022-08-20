ABD medyası duyurdu! Çin ve Rusya haftalar içinde harekete geçecek!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. İki ülke arasında diplomatik bağların kurulması için hamleler yapılırken Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı oluşturduğu cephe de kuvvetleniyor. Rusya'ya karşı birlik çağrısında bulunan NATO ve AB ülkeleri, ABD'nin de desteğiyle birlikte Batı cephesinin oluştururken Rusya'nın da Doğu'da benzer bir ittifak kurduğuna yönelik haberler gerilim artırıyor.
KRİTİK BULUŞMANIN TARİHİ VERİLDİ
Doğu'da Çin, Kuzey Kore ve İran'la ortak bir zeminde buluşmak için görüşmelerde bulunan Rusya ile ilgili bir iddia, ortalığı karıştırdı.
ABD'nin en saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya ve Çin'in yakın zamanda önemli bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. WSJ, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Xi Jinping'in eylül ayında bir araya geleceğini iddia etti.
YENİ BİR İTTİFAK DOĞABİLİR
WSJ'nin haberine göre Jinping, eylül ayı ortasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak bölgesel bir zirvede Putin ile görüşecek.
WSJ, Jinping'in 15 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısı için Semerkant'a gitmesinin beklendiğini belirttiği yazısında Xi'nin ofisinin şahsen katılabileceğinin sinyallerini verdiğini ve burada Putin'in yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Türkiye liderleriyle de ikili görüşmeler yapılabileceği belirtildi.
Çinli liderin planlarının değişebileceği ve zirveye sanal olarak katılmasının da mümkün olabileceği konusunda da uyarıda bulunan WSJ, burada Putin ile baş başa bir görüşme planlandığını da belirtti.
Rus devlet haber ajansı Tass, haziran ayında Putin'in SCO zirvesine katılmayı planladığını bildirmişti.
Ocak 2020'den beri Çin'den ayrılmaya Jinping'in Putin ile görüşebileceği iddiası, Doğu ittifakına yönelik endişeleri de artırdı.
G20 ZİRVESİ YAKLAŞIYOR
İki liderin, Kasım ayında Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak ve ABD başkanı Joe Biden'ın katılacağı G20 zirvesine de katılması bekleniyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cinping ve Putin'in bu yıl içinde yapılacak G-20 zirvesine katılmayı planladıklarını dile getirdi. Widodo, "Şi Cinping gelecek. Başkan Putin de bana geleceğini söyledi" dedi. Bu yıl Endonezya'nın Bali adasında gerçekleşecek G-20 zirvesinde Rus Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş olacak.