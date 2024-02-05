ABD platformları Gazze sansürüne devam ediyor: İsrail yanlısı içerikler giderek yayılıyor!

Filistin'e yönelik sansürün Hamas veya Kassam Tugayları'nın ötesinde tüm Filistin'e karşı uygulandığına vurgu yapan Bayrakcı, kişisel olarak Filistin veya ilgili etiketlere yapılan veya yapılmayan paylaşımlar arasında ciddi bir görüntüleme farkının görülebileceğini ifade etti.

"SİSTEMATİK SANSÜR UYGULANIYOR"

Bayrakcı, sosyal medyada sansür için kullanılan birçok yöntem olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Birincisi attığınız postları, storyleri, yorumları doğrudan silerek, hesapları askıya alarak veya hesapları doğrudan kapatarak içeriklerle etkileşimde bulunamama yani gördüğünüz bir içeriği beğenememe gibi müdahaleler. X'deki etiketlerdeki harflerin değiştirilerek içeriğin manipüle edildiğini gördük. Gölge yasaklama (shadow banning) ile gönderilen içerikler hassas olarak işaretleniyor ve tıklayarak gör uyarısı alıyorsunuz. Botlarla Filistin ya da Gazze lehine olan içerikler doğrudan engelleniyor. Bu konuda Meta'nın kötü bir geçmişi var. Bu şekilde sistematik bir sansür uygulanıyor."