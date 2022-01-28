ABD polisinden kanlı infaz! Silahsız adama kurşun yağdırdılar

ABD POLİSİNDEN BİR CİNAYET DAHA!

Basit gözaltına alma olaylarında dahi ateşli silahlara başvuran ve sivilleri yaralayan veya ölümlerine yol açan ABD polisi, bir cinayet daha işledi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre olay, ülkenin Tennessee eyaletinde gerçekleşti. Nashville kentinde bulunan bir otoyol kenarında oturan 37 yaşındaki Landon Eastep isimli adam, bir süre sonra yoldan geçen bir polis tarafından farkedildi.

Aracını durdurarak adamın yanına giden polis, Eastep'e yoldan çekilmesini söyledi. Polise tepki vermeyen adam, bariyerlerde oturmaya devam etti. Bunun üzerine Eastep'i gözaltına almak isteyen polis, olay yerine destek kuvvet çağırdı.