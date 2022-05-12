ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya’nın işgali farklı bir aşamaya girdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan basına kısa açıklamalarda bulundu.

Austin, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.

ABD'li bakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ABD ve Birleşik Krallık, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri ve halkıyla sıkı bir dayanışma içindedir. Dünya (Ukraynalıların) onların cesaretine hayran kalıyor. Ukrayna'nın demokrasisini ve egemenliğini savunmalarına yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi, ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz."