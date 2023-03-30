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Giriş Tarihi: 30.3.2023 18:20

ABD Senatosunda Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren tasarı kabul edildi

ABD Senatosu, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

AA
ABD Senatosunda Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren tasarı kabul edildi

ABD Senatosunda, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, 23 "hayır" oyuna karşı 68 "evet" oyuyla kabul edildi.

Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarıyı veto etmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

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ABD Senatosunda Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona erdiren tasarı kabul edildi
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