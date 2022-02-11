ABD sosyal medya şirketlerine savaş açıyor! O yasa her şeyi değiştirebilir

Senatör Klobuchar, yaptığı açıklamada "Söz konusu teknoloji firmaları uzun süredir 'Bize güvenin, biz bu hassasiyetlerle yakından ilgiliyiz' deyip duruyordu. Ancak bu şirketlerin kişisel çıkarlarını insanların üzerine koyduğu, çeşitli algoritmalarla bizler üzerinde bağımlılık yarattıkları ve bilgi kirliliğine neden olduğu artık kanıtlandı. Yeni yasa, tüm bunlara savaş açacak" ifadelerini kullandı.