ABD sosyal medya şirketlerine savaş açıyor! O yasa her şeyi değiştirebilir

Sosyal medyanın tehlikelerine ilişkin gerçekler, uzun süredir giderek daha görünür hale gelmeye başladı.
FACEBOOK ÇALIŞANI İTİRAF ETMİŞTİ
Çocukların ve gençlerin oldukça yoğun bir şekilde kullandığı Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformların, kullanıcıların kişisel gizliliğini tehlikeye attığı ve kişi üzerinde bağımlılık yaratmaya yönelik izlediği politikalar açığa çıkmıştı.
Geçtiğimiz yıl olay yaratan itiraflarıyla gündeme gelen eski bir Facebook çalışanının söyledikleri, sosyal medya platformlarının gerçek yüzünü de gözler önüne sermişti.
Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, platformun bilinçli olarak nefret dilini körüklediğine, çocuklara zarar verdiğine ve demokrasiyi zayıflatacak politikalara öncelik verdiğini itiraf etmişti.
Şirketin uygulamalarının ağır sonuçları olduğuna dikkati çeken Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." sözleriyle oldukça konuşulmuştu. Şirket çıkarlarının ve kâr amacının, kullanıcılar üzerinde bağımlılık yaratan prosedürleri beraberinde getirdiğini söyleyen Haugen'ın itiraflarının ardından ABD Senatosu'nda yeni bir adım atıldı.
YENİ YASA YOLDA
ABD'li senatörler Amy Klobuchar ve Cynthia Lummis, artık resmi adı Meta olan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan eylemlerine karşı yeni bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.
Sosyal medya platformlarının şüpheli eylemlerinin Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Bilimler Akademisi tarafından inceleme altına alınmasını öngören yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde yaptırımları da beraberinde getirecek.
Elde edilen tehlikeli ve bağımlılık yaratma amacı taşıyan bulgulara göre Federal Ticaret Komisyonu da, söz konusu platformlara ceza uygulama yetkisine sahip olacak.
Senatör Klobuchar, yaptığı açıklamada "Söz konusu teknoloji firmaları uzun süredir 'Bize güvenin, biz bu hassasiyetlerle yakından ilgiliyiz' deyip duruyordu. Ancak bu şirketlerin kişisel çıkarlarını insanların üzerine koyduğu, çeşitli algoritmalarla bizler üzerinde bağımlılık yarattıkları ve bilgi kirliliğine neden olduğu artık kanıtlandı. Yeni yasa, tüm bunlara savaş açacak" ifadelerini kullandı.