ABD, Sudan’daki tahliye operasyonlarını tamamladı

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Patel, "Dışişleri Bakanlığı olarak, Savunma Bakanlığı ve müttefiklerimizle koordineli bir şekilde, çatışmalar başladığından bu yana çoğunluğu ABD vatandaşı, ABD oturum izni olanlar ve yerel çalışan personel ile yakın aile üyeleri olmak üzere, 2 binden fazla kişinin, Sudan'dan ayrılmasını başarıyla sağladık." dedi.