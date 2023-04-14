ABD, teröre desteğini gizleyemiyor

ABD her fırsatta terör örgütü PKK/YPG ve SDG ilişkisini gizlemeye çalışıyor. Son olarak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'e, terör örgütü PKK ile SDG'nin aynı örgüt olduğu hatırlatıldı. TRT'nin sorusunun ardından Ryder, bunu reddederek aralarındaki bağlantıyı saklamaya çalıştı. Ancak Amerikan Kongresi'ndeki raporlar bile örgütler arası yakın ilişkiye işaret ediyor. ABD Kongresi'ne araştırma servisinin sunduğu raporda PKK ile YPG arasındaki bağlantıya yer verilmişti. CIA ve ABD Ulusal İstihbarat Servisi de Kongre'ye bu ilişkiyi belirten bir rapor sunmuştu. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, "PKK ve YPG arasında çok büyük fark yok" ifadelerini kullanmıştı.