ABD-Tiktok savaşı

ABD'de ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu gerekçesiyle Tiktok'u ülke genelinde yasaklama hazırlığına dair tartışmalar sürüyor. Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta Tiktok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti. Tiktok sözcüsü, "ABD, yasaklamayla 170 milyon ABD'linin ifade özgürlüğü hakkını ihlal ediyor" uyarıda bulundu.Eski ABD Başkanı Donald Trump "sus payı" davasında yine hâkim karşısına çıktı. Trump, suçlu bulunursa 4 yıl hapis cezası alabilir.ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2. Dünya Savaşı'nda dayısının Papua Yeni Gine'de "yamyamlar tarafından yenmiş olabileceği'' imasına Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape tepki gösterdi: Ülkem böyle anılmayı hak etmiyor.