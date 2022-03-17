ABD ve 5 ülkeden BMGK’ya toplantı çağrısı: Rusya’nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

"RUSYA'NIN YASA DIŞI SAVAŞI HEPİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

726 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 1174 SİVİL YARALANDI

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.