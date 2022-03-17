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Giriş Tarihi: 17.3.2022 03:51

ABD ve 5 ülkeden BMGK'ya toplantı çağrısı: Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor

AA
ABD ve 5 ülkeden BMGK’ya toplantı çağrısı: Rusya’nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor

ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bugün toplantıya çağırdı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

"RUSYA'NIN YASA DIŞI SAVAŞI HEPİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

726 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 1174 SİVİL YARALANDI

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.

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ABD ve 5 ülkeden BMGK'ya toplantı çağrısı: Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor
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