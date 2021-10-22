ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi: Çin, Biden’ın sözlerine ateş püskürdü...

'SINAMAYA KALKMASIN'

Çin'in temel çıkarları konusunda herhangi bir taviz ya da ödün vermeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Kimse Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki sağlam iradesini ve kapasitesini sınamaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Vang, ABD'yi "tek Çin" ilkesine ve 3 Çin-ABD Ortak Bildirisindeki taahhütlerine bağlı kalmaya ve Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış işaret vermekten kaçınmaya çağırdı.