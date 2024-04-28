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Giriş Tarihi: 29.4.2024

ABD ve Çin’i hortum vurdu: 5 ölü

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ABD ve Çin’i hortum vurdu: 5 ölü
ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerini vuran hortum sokakları harabeye çevirdi. Çoğu 485 bin nüfuslu Omaha kentinde olmak üzere Nebraska genelindeki yüzlerce evde hasar meydana geldi. Lancaster County'de içerisinde 70 kişinin bulunduğu bir iş yeri yıkıldı, 3 kişi yaralandı. Park halindeki bazı araçlar devrildi. Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı. Iowa'da çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentini dolu ve hortum hayatı felç etti. 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
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ABD ve Çin’i hortum vurdu: 5 ölü
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