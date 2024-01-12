ABD ve İngiltere’den Lahey güdümlü füze

Günlerdir"savaş yayılmamalı" açıklamaları yapan ABD yönetimi yanına İngiltere'yi alarak Yemen'i vurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını durdurmak için harekete geçmeyen ülkeler, Kızıldeniz'deki ticari çıkarları için Yemen'e 72 füze gönderdi. Yemen'deki Husiler, Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Kızıldeniz'de İsrail bandıralı ya da İsrail'e giden gemileri hedef alıyor. ABD ve İngiltere bu saldırılara karşılık denizden ve havadan Husi hedeflerini vurdu. Başkent Sana ve 4 ayrı kentteki Husi merkezleri Tomahawk füzeleri ve savaş uçaklarıyla vuruldu. 5 kişi öldü.İngiliz uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güneyindeki İngiliz askeri üssünden kalktı. ABD Başkanı Joe Biden, "Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim" dedi. İngiltere, şu an için başka saldırı planlamadıklarını açıkladı. Yemen'in önemli bir bölümünü elinde tutan İran destekli Husiler, "ABD ve İngiltere'nin tüm çıkarları meşru hedefimiz'' açıklamasında bulundu. Ayrıca "Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam edeceğiz" denildi. Uzmanlara göre ABD ve İngiltere'nin saldırıları, savaşın genişleyebileceğinin işareti oldu. Yemen'e saldırıların İsrail'in Lahey'deki savunmasından önce gelmesine de dikkat çekiliyor.