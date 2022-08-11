ABD ve YPG’den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar

Suriye Petrol Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta ABD güçlerini ülkedeki petrol rezervlerinin çoğunu çalmakla sorumlu tutuldu. İddiaya göre, 2022 itibarıyla günlük 80,3 bin varil petrol üretildiği belirtilirken, ABD ve terör örgütü YPG/PKK'nın her gün 66 bin varil petrolü kaçırdığı ifade edildi.
SURİYE PETROLÜNÜ KAÇIRIYORLAR
Açıklamada, "ABD işgal güçleri ve onun desteklediği 'paralı askerler' doğu bölgesinde işgal altındaki alanlarda her gün 66 bin varil çalıyor" denildi. Bu miktarın Suriye petrolünün yüzde 83'üne denk geldiği belirtildi. Bakanlığın verilerine göre Suriye petrol sektörü, ABD'nin petrol vurgunları nedeniyle savaşın başlangıcından bu yana 105 milyar dolar zarara uğradı.
YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOY İLE TAŞIYORLAR
Rus helikopteri tarafından Rakka'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, YPG/PKK ile kirli işbirliği yürütrn ABD ordusunun yüzlerce araçla Irak'a petrol kaçırdığı görüldü. Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden ABD, yağmaladığı petrolü Al-Velid Sınır Kapısı'ndan Irak'taki askeri üslerine kaçak yollardan ülkeye soktuğu iddia edildi.
Suriye'nin Haseke kentindeki yerel kaynaklar ise, 6 Ağustos'ta ABD ordusunun yağmaladığı düzinelerce petrol tankerini ülke dışına kaçırdığını ve bunun o hafta yapılan ikinci petrol sevkiyatı olduğunu duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Temmuz'da ABD hükümetini Suriye'nin doğal kaynaklarını sürekli olarak yağmalamayı durdurmaya çağırmıştı.
BUĞDAY DA ÇALIYORLAR
Suriye'de 2022'nin ilk yarısındaki petrol üretim miktarı 14,5 milyon varil olarak açıklandı. Bu da günlük ortalama 80,3 bin varile denk geliyor.
ABD ordusunun dünya gıda kriziyle kasıp kavrulurken Suriye'nin doğusunda ülke buğdayını yağmaladığı da belirtiliyor.
Konuya ilişkin Ahaber'e açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Şapka düştü kel göründü. ABD'nin öteden beri bu tip şeyler yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Tokmakoğlu, ABD'nin petrol ile ilgili bir planı olduğunu daha önce de belli etmişti. İki üç yıldır bu petrol çalma işi devam ediyor. Burada çıkarılan rafine edilmemiş petrolün rafine kaynaklarına götürüldüğü ve paraya çevirildiğini belirtti.
"ABD ülkeyi bölmek istiyor vs. ama PKK/YPG terör örgütü ve destek verdiği halktan bütçe elde edildiği gibi bir husus ortaya çıkıyor." diyen Tokmakoğlu, "PKK/YPG ve ABD arasındaki organik bağ hiçbir şekilde affedilemez. Bunların ne demek olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. " dedi.