ABD ve YPG’den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar

Konuya ilişkin Ahaber'e açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Şapka düştü kel göründü. ABD'nin öteden beri bu tip şeyler yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokmakoğlu, ABD'nin petrol ile ilgili bir planı olduğunu daha önce de belli etmişti. İki üç yıldır bu petrol çalma işi devam ediyor. Burada çıkarılan rafine edilmemiş petrolün rafine kaynaklarına götürüldüğü ve paraya çevirildiğini belirtti.

"ABD ülkeyi bölmek istiyor vs. ama PKK/YPG terör örgütü ve destek verdiği halktan bütçe elde edildiği gibi bir husus ortaya çıkıyor." diyen Tokmakoğlu, "PKK/YPG ve ABD arasındaki organik bağ hiçbir şekilde affedilemez. Bunların ne demek olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. " dedi.