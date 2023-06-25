ABD, Wagner’ın planını biliyordu

ABD basını, ABD'li istihbarat yetkililerinin Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in silahlı eylem hazırlığında olduğunu önceden bildiğini ileri sürdü. The Washington Post'un haberine göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li istihbarat yetkilileri, haziran ayının ortasında Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığına karşı silahlı eylem planladığına yönelik istihbarat topladıklarını, Beyaz Saray ve ilgili kurumlara "acil" koduyla bilgi geçtiklerini iddia etti. Bir istihbarat yetkilisi, Prigojin'in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını kaydetti.ABD'li istihbarat yetkilileri, Putin'e "Prigojin'in bir şeyler planladığı" konusunda bilgi verildiğine inandıklarını kaydederek, yetkililerden biri "Putin'in kalkışmayla ilgili bilgilendirildiği zaman net olmasa da kesinlikle 24 saatten daha önceydi" ifadesini kullandı. Yetkililer, Putin'in neden harekete geçmediğinin belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, "Putin'in eylemsizliğinin, Rus hükümetindeki üst düzey koordinasyon eksikliğini ve iç rekabetleri yansıttığını düşündüklerini" kaydetti. Yetkililer, Prigojin'in isyanının en önemli sebeplerden birinin de, 10 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığının savaşan tüm gönüllü grupların hükümetle sözleşme imzalaması gerektiğine dair talimatı olduğu değerlendirmesinde bulundu.