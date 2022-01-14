ABD Yüksek Mahkemesi son noktayı koydu! Joe Biden: Hayal kırıklığına uğradım

ABD BAŞKANI HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, "Yüksek Mahkemenin hem bilime hem de hukuka dayanan, büyük işletmelerdeki çalışanlar için sağduyulu hayat kurtarıcı gereklilikleri engellemeyi seçmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Biden, büyük şirketlerin üçte birinin bunu zaten yaptığını belirterek, işletmeleri kendi aşı gerekliliklerini oluşturmaya çağırdı.