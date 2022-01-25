ABD’de 41 katlı gökdelende yangın

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinin güneyinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Ofislerin bulunduğu Commerce Square Tower'da çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

YANGIN KLİMA SANTRALİNDEN ÇIKTI



Philadelphia İtfaiyesi Başkan Yardımcısı Kamau Bright yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki klima santralinden çıktığını aktararak, "Alevler binanın içine sıçramada ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangını söndürmeyi başardı" dedi.

Yangından ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Bright, binanın Pazar günü olması nedeniyle oldukça boş olduğunu açıkladı.