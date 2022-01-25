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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:40

ABD’de 41 katlı gökdelende yangın

İHA
ABD’de 41 katlı gökdelende yangın

ABD’nin Philadelphia kentinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinin güneyinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Ofislerin bulunduğu Commerce Square Tower'da çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

YANGIN KLİMA SANTRALİNDEN ÇIKTI

Philadelphia İtfaiyesi Başkan Yardımcısı Kamau Bright yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki klima santralinden çıktığını aktararak, "Alevler binanın içine sıçramada ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangını söndürmeyi başardı" dedi.

Yangından ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Bright, binanın Pazar günü olması nedeniyle oldukça boş olduğunu açıkladı.

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ABD’de 41 katlı gökdelende yangın
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