ABD’de aşı karşıtı dava tartışma yarattı! ’Doğal bağışıklığım var’ deyip...

ABD'de bulunan California Üniversitesi öğretim üyesi Psikiyatrist Dr. Aaron Kheriaty, daha önce Kovid-19 geçirdiği için "Doğal bağışıklık" kazandığını iddia edip aşı olmayı reddederek çalıştığı kurumun "Zorunlu aşı" politikasını dava etti.

Hakim, Dr. Kheriaty'in davasını reddederek aşı olmasına karar verdi. Ancak dava sürecinde iki tarafın iddialarını destekleyecek çeşitli bilimsel çalışmaların sunulmasıyla; Kovid-19 geçirenlerin doğal bağışıklık yoluyla elde ettikleri koruma mı yoksa Kovid-19 aşısı olanların elde ettiği korumanın mı daha iyi olduğu tartışması, ABD kamuoyunda sorgulanmaya başladı.

Bilimsel çalışmalar hastalığı geçirenlerin Kovid-19 aşısı kadar Delta varyantına karşı koruma sağladığını ortaya koydu ancak dünyada virüsün en kötü etkilediği ve iki defa vurduğu Brezilya'nın Manaus kenti örneği, Kovid-19 geçirenlerin Gamma varyantına karşı koruyucu antikor sağlayamadığını ortaya koydu.