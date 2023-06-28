ABD'de başkanlık seçimleri adayından "Uygur ne?" gafı

"Çin'de Uygurların çektiklerini tabii ki çok iyi biliyorum. İnançları nedeniyle köleleştiriliyorlar." diyen Suarez, Çin'in insan hakları konusunda "içler acısı bir sicili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Suarez, sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunarak, "Benim hatam." açıklamasında bulundu.

Suarez'in "Uygur ne?" sorusu akıllara, 2016 yılında başkanlık seçimleri için yarışan Özgürlükçü Parti adayı Gary Johnson'ın iç savaşın yoğun olduğu bir dönemde Suriye'nin Halep kentindeki durumla ilgili soruya "Halep nedir?" yanıtını vermesini getirdi.

Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Çin, son yıllarda başta ABD olmak üzere Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.