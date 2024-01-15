ABD’de başkanlık yarışı başladı, gözler Trump’ta

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60'ıncı başkanlık yarışı dün Iowa eyaletindeki önseçimlerle başladı. Cumhuriyetçi Partili seçmenler, eski Başkan Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis ve ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley arasında bir seçim yapacak. Analistlere göre Iowa seçimleri, Trump'ın rakipleri DeSantis ve Haley'in adaylıklarının devam edip etmeyeceğinin de bir testi olacak. 8 Haziran'da bitecek önseçimler sonrası 5 Kasım'daki başkanlık yarışının 2020'de olduğu gibi mevcut Başkan ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile Trump arasında geçmesi bekleniyor. Biden'ın popülerliğinin İsrail'e verdiği destek nedeniyle azaldığı tespit edilmişti.