ABD’de başkanlık yarışı kızışıyor! Mike Pence resmen aday





BAŞKANLIK YARIŞINDAKİ ADAYLAR

Biden, geçtiğimiz ay yaptığı halka sesleniş konuşmasında Demokrat Parti'den tekrar aday olacağını duyurmuştu. Son dönemde oldukça sık sağlık problemleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın adaylığına parti içinde sıcak bakmayan bir kesim olsa da yapılan kamuoyu anketlerinde Biden'ın demokrat cephede istikrarlı olduğu gözüküyor. Demokrat Parti adına başkanlık yarışına katılan diğer adaylar ise ödüllü yazar Marianne Williamson ve eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy oldu.