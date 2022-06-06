ABD’de benzin fiyatları cep yakıyor! Eski ABD Başkan Yardımcısı böyle isyan etti

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor. ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.