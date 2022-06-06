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Giriş Tarihi: 6.6.2022 11:57

ABD'de benzin fiyatları cep yakıyor! Eski ABD Başkan Yardımcısı böyle isyan etti

AA
ABD’de benzin fiyatları cep yakıyor! Eski ABD Başkan Yardımcısı böyle isyan etti

ABD'de cep yakan akaryakıt fiyatlarına Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa benzin fiyatlarını gösteren Pence, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı" dedi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti. Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN ENERJİSİNİN ÖNÜNÜ AÇ"

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor. ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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ABD'de benzin fiyatları cep yakıyor! Eski ABD Başkan Yardımcısı böyle isyan etti
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