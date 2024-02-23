ABD'de Biden'a Gazze'de "geçici ateşkes" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Jerry Nadler'in resmi internet sayfasından paylaştığı ve kendisi dahil 13 Yahudi Kongre üyesinin imzaladığı mektupta "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" karşılığında Gazze'de "geçici ateşkes" talep edildi.

Mektupta, "İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler devam ederken aylardır esaret altında çürüyen 6 ABD'li de dahil olmak üzere 134 rehinenin tamamının derhal geri dönmesini öngören karşılıklı, geçici bir ateşkes anlaşmasını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstermenizi istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki sivil halkın "vahim ve çaresiz durumu"nun vurgulandığı mektupta, "Gazze'de yerinden edilmiş, açlık ve tehlikeli hastalıkların yayılmasıyla karşı karşıya olan yaklaşık 1,4 milyon Filistinli, ek insani yardımlara erişim için daha fazla bekleyemez." uyarısında bulunuldu.

Mektupta, Hamas'ın elindeki "134 rehineden 32'sinin öldüğü" bilgisi paylaşılarak, "Hayatta kalan rehinelerin Gazze'deki tünellerde tıbbi yardım olmadan acı çekmeye terk edildiği her gün daha fazlasının hayatını kaybetmesi ihtimali artıyor. Rehineler ve aileleri daha fazla bekleyemez." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, biri asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.