ABD’de bir evde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir evde Cuma günü yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde yer alan müstakil bir evde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.

OLAY YERİNDE ÖLÜ BULUNDULAR



Charles İlçe Polisi Sözcüsü Diane Richardson, bir görgü tanığının saldırıyı bildirmek için aramasının ardından ekiplerin bölgeye gittiğini ve olay yerinde 5 kişinin ölü olarak bulunduğunu söyledi. Polis ölenlerin isimlerini henüz açıklamazken, olayın detaylarının araştırıldığını söyledi.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Polis Sözcüsü Richardson, ölenlerin kimliklerini ve varsa aralarındaki ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığını aktardı. Richardson, silahlı saldırı için "Gerekçenin ne olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi.

