ABD’de dehşeti yaşatmıştı… 5 kişiyi öldüren Darrell Brooks’a yargılama kararı

Başka bir suç mahallinden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğü ve suç kaydı bulunduğu açıklanan Brooks'un kasım ayı başlarında bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa böyle daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.