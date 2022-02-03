ABD’de facia: Yanarak can verdiler

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Eyalet polisi, yerel saatle 07.00 sıralarında çıkan yangın esnasında evde 8 kişinin bulunduğunu, 4'ünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer 2'sinin ise kaçtığını söyledi.