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Giriş Tarihi: 3.2.2022 10:11 Son Güncelleme: 3.2.2022 10:13

ABD'de facia: Yanarak can verdiler

AA
ABD’de facia: Yanarak can verdiler

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde yangın çıktı. Yangın felaketinin ardından çok sayıda patlama meydana geldi. 8 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Eyalet polisi, yerel saatle 07.00 sıralarında çıkan yangın esnasında evde 8 kişinin bulunduğunu, 4'ünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer 2'sinin ise kaçtığını söyledi.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının yangının yayılması sırasında patlamalara şahit olduğu belirtildi. Polis Deanna Piekanski, otopsilerin bugün yapılmasının planlandığını kaydetti.

PATLAMALARIN NEDENİ...

Ev sakinlerinden biri, patlamaların muhtemelen kurbanlardan birinin kullandığı oksijen tanklarından kaynaklandığını söyledi.

Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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ABD'de facia: Yanarak can verdiler
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