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Giriş Tarihi: 30.4.2022 10:01

ABD’de felaket alarmı! 22 bin hane etkilendi…

AA
ABD’de felaket alarmı! 22 bin hane etkilendi…

ABD’nin Kansas eyaletinde şiddetli fırtınalar yaşandı. Tüm eyaleti etkisi altına alan fırtınalar, hortuma da neden oldu. Yaşanan felakette, 22 binden fazla ev de elektriksiz kaldı.

ABD'nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu.

YOLLAR KAPANDI

BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50'den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi. Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.

Yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.

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ABD’de felaket alarmı! 22 bin hane etkilendi…
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