ABD’de Gazze isyanı büyüyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamına her türlü desteği sağlayan ABD şimdi de siyonist rejimin jandarmalığına soyundu. ABD'de 16 Nisan'da New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan 'Filistin destekçisi protestolar' hem ülke genelinde hem de tüm dünyada yayılmaya devam ederken ABD polisinin öğrencilere sert müdahalesi şoke etti. Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'deki Filistin destekçisi öğrencilere sert müdahalede bulundu.Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.Öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın etrafında toplanan halk tarafından protesto edildi. Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkardı ve gözaltına aldı. New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti. Albanese, öğrencilerin ve akademisyenlerin güvende olması gerektiğine işaret ederek "(Gazze'de) Soykırım son bulsun. Adalet ve akıl üstün gelsin" değerlendirmesinde bulundu.Florida eyaletinin Tampa kentindeki Güney Florida Üniversitesi'nde polis, Filistin destekçisi öğrencilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Yerel kaynaklara göre, polis, 10 öğrenciyi gözaltına aldı. Polisin, "plastik mermi" kullandığı da iddia edildi. Öte yandan ABD'de çoğunun yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdı. Saldırı anlarında, bölgede hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı görüldü. Gazeteci Sergio Olmos, "Bir saattir California Üniversitesi'ndeki bu kavgayı izliyorum. Herhangi bir polis tepkisi yok" ifadelerini kullandı.ABD'de yayın yapan Newsweek'in haberine göre Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi'nde 27 Nisan'daki protestolara katılan tarih profesörü Steve Tamari, polisten gördüğü şiddet nedeniyle hastanede tedavi görüyor. "Resist Wash U" isimli aktivist grubun düzenlediği basın toplantısında, Tamari'nin mektubu okundu. Tamari, "Polis şiddetinin sonucunda şu anda birden fazla kırık kaburga ve bir elle hastanedeyim. Son 7 aydır Filistin'deki halkımın ABD bombaları ve fonlarıyla katledilmesini acı içinde izliyorum" ifadelerini kullandı.